Как китаец стал первым фуд-блогером Хабаровска

— Хочу набрать миллион подписчиков. Это моя цель на год, и я к ней иду. Честно скажу, блюда, которые показываю в своем блоге, готовлю в первый раз. Я же не профессиональный повар. Изучаю рецепты, много читаю, пробую. Если у меня блюдо не получится или не понравится его вкус, ролик вместе с ним отправится в корзину. Не буду выкладывать! Я хочу, чтобы подписчикам нравилась китайская кухня. Поэтому удивляюсь, когда пишут в комментариях, что им что-то показалось невкусным — я все испытываю на себе. Вообще считаю, что любой мужчина должен уметь готовить, помогать своей жене, удивлять ее новыми блюдами, — говорит Се.