Как китаец стал первым фуд-блогером Хабаровска

За окном бескрайние белоснежные просторы и покрытый льдом Амур, а в доме витают ароматы специй. Фэй Се, для домашних Филипп, отмывает посуду после очередной трудовой смены. Его рабочим местом с недавних пор стала кухня — здесь он готовит китайские блюда под прицелом видеокамеры. Когда у плиты установлены лампы освещения, жена с дочкой уходят в зал, а папа Филипп перевоплощается в мистера Фэя — плохо говорящего по-русски китайца.
— Пиливет, карефана! — так обычно начинаются его ролики, набирающие десятки тысяч просмотров.
Фэй-Филипп признается, что не освоил до конца великий и могучий язык, хотя живет в России с четырех лет. Его семья переехала на российский Дальний Восток в 1990-е, чтобы работать в ресторанном бизнесе. Дедушка Фэй Се был шеф-поваром в первом китайском ресторане Хабаровска. Отсюда у мужчины любовь к готовке.
— Не думал, что стану блогером. Это была мечта моей жены. Она — нутрициолог, вела блог о правильном полезном питании. Подписчиков набиралось мало, отдачи не чувствовалось. Предложила мне попробовать себя в образе китайца, каким его представляет большинство россиян, — со всякими смешными словечками и обязательным обращением «карефана». Дальневосточникам оно хорошо знакомо — китайцы-торговцы обычно так называют русских покупателей. И это вдруг выстрелило, — улыбается Фэй Се.
С Россией у него кровная связь — прабабушка была русской. Китайчонка Се отдали в российский детский сад, где ему приходилось сложно без знания языка. Дома в семье всегда разговаривали на китайском, на каникулы мальчишку отправляли в КНР к бабушке. После школы он отучился в Хабаровском госуниверситете экономики и права, затем поступил в московский Российский институт кооперации. Пробовал себя в бизнесе, в строительной отрасли, занимался миграционной тематикой, оформляя документы для граждан Китая, помогая им изучить историю России, законодательство и русский язык для прохождения экзамена. В августе 2025-го в шутку записал кулинарный ролик и вдруг стал первым хабаровским фуд-блогером.
Теперь на стене в доме висит расписание на ближайшие пару недель. Съемки, мастер-классы и снова съемки. Каждый день расписан плотно. На сложные в приготовлении блюда может уйти много времени. Например, с пекинской уткой пришлось провозиться от рассвета до заката. Самое долгое — два дня — мариновал кимчи. А ведь ролик надо не только снять, но еще и смонтировать.
— Хочу набрать миллион подписчиков. Это моя цель на год, и я к ней иду. Честно скажу, блюда, которые показываю в своем блоге, готовлю в первый раз. Я же не профессиональный повар. Изучаю рецепты, много читаю, пробую. Если у меня блюдо не получится или не понравится его вкус, ролик вместе с ним отправится в корзину. Не буду выкладывать! Я хочу, чтобы подписчикам нравилась китайская кухня. Поэтому удивляюсь, когда пишут в комментариях, что им что-то показалось невкусным — я все испытываю на себе. Вообще считаю, что любой мужчина должен уметь готовить, помогать своей жене, удивлять ее новыми блюдами, — говорит Се.
Блогер объясняет — остановился на китайской кухне, потому что в ней бесконечное множество вариаций. Пока вместе с подписчиками он изучает северо-восточную — дунбэйскую кухню, подбирает такие рецепты, чтобы их смогла повторить любая домохозяйка.
Образ косноязычного китайца-повара уже принес первые дивиденды. На мастер-классы стали записываться люди, желающие увидеть Фэй Се вживую. В планах открыть в Хабаровске китайский фаст-фуд.
«Честно скажу, блюда, которые показываю в своем блоге, готовлю в первый раз. Я же не профессиональный повар. Изучаю рецепты, много читаю, пробую».
Новое увлечение Фэю-Филиппу нравится — занимаешься тем, что тебе по душе, и не зависишь от настроения начальства. Правда, есть и минусы. Точней, плюсы — на весах. За полгода фуд-блогерства мужчина набрал шесть килограммов.
— Получается, большую часть того, что я готовлю, съедаю сам. Немного помогает папа, но в основном приходится самому справляться — не выбрасывать же еду! Иногда друзья приходят, зная, что сегодня, допустим, у меня три съемки, значит, будет вкусный стол. Обрезки мяса достаются собаке. Наш корги — самый преданный зритель. Всегда с надеждой наблюдает за моей работой, — смеется Фэй Се.
Кстати, набранные килограммы он собирается сгонять тоже на китайских блюдах — это будет следующий видеопроект. Причем платный — похудение монетизировать проще.
— Я его долго уговаривала попробовать себя в блогерстве. У Се есть харизма, камера его «любит». Теперь он сам в восторге от своего блога. Есть разные идеи, даже задумали снять мини-сериал. Нужно набирать обороты, пока он популярен, — уверена супруга Фэй Се Елизавета.
Фуд-блогера уже стали узнавать на улице. Просят сфотографироваться, чем приводят китайца в смущение. Ему пока сложно определиться, как себя вести в такие моменты.
— Они же меня знают в образе мистера Фэя и не ожидают, что я по-русски нормально говорю. Стараюсь отмалчиваться, киваю, мол, согласен, чтобы не подумали, что зазнался. Когда мастер-класс веду, тоже сначала разговариваю, как в блоге: «карефана» и все такое на плохом русском. Люди ведь приходят повеселиться, хорошо провести время, получше узнать Китай и его кухню через меня. А то бытует мнение, что китайская еда — это жареные сверчки-паучки в соусе. Туристы любят такое снимать на уличных рынках, но эта экзотика только на приезжих и рассчитана, чтобы их удивить, — объясняет Фэй Се.
С любительского уровня блогер готовится шагнуть на профессиональный. Для этого запланировал поездку в Китай, где хочет пройти стажировку у шеф-поваров. А потом обязательно вернуться в Россию, которую считает своей второй родиной.
— Буду совершенствоваться. Вижу, что на меня подписываются японские фуд-блогеры, западные шеф-повара — им интересна китайская кухня. Им нравится, что я доступно объясняю, как и что готовить. Конечно, надо соответствовать их ожиданиям. Если сравнить, допустим, с русской или европейской кухней, то китайская достаточно сложная, нужны особые навыки. Хотя мне, например, трудней приготовить борщ. Я его люблю, — признается Фэй Се.
Уйти от фуд-блогера, не попробовав хотя бы одно блюдо, — несерьезно. Для «Российской газеты» Фэй приготовил омлет на пару. У него все получилось быстро и невероятно вкусно.
— Это любимое блюдо моей супруги. Когда она была беременна, только его и ела. Всего два яйца, вода и соусы. Просто и полезно, — говорит Фэй Се.
Спасибо, карефана!