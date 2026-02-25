Mash: тигр гуляет по дачам в пяти километрах от Хабаровска

Здоровенный хищник прошёлся по нескольким садоводческим товариществам возле сопки Двух братьев. Он прошёл буквально в нескольких метрах от людей и попал на камеры видеонаблюдения. В СНТ «Металлург» тигр убил собаку, после чего скрылся с добычей, утверждает ресурс.