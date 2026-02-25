Ричмонд
Mash: тигр гуляет по дачам в пяти километрах от Хабаровска

Здоровенный хищник прошёлся по нескольким садоводческим товариществам возле сопки Двух братьев, утверждают Telegram-каналы.

Источник: Соцсети

В Хабаровском крае амурский тигр вышел к людям всего в пяти километрах от краевой столицы. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Здоровенный хищник прошёлся по нескольким садоводческим товариществам возле сопки Двух братьев. Он прошёл буквально в нескольких метрах от людей и попал на камеры видеонаблюдения. В СНТ «Металлург» тигр убил собаку, после чего скрылся с добычей, утверждает ресурс.

Официальной информации о произошедшем пока не было. «АиФ-Дальинформ» обратился за комментариями в АНО «Центр “Амурский тигр”».