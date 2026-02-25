Эксперт Григорьев: выражение «кто крайний» неуместно употреблять в очереди

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Употребление слова «крайний» вместо «последний» в выражениях «крайний раз» или «кто крайний» является некорректным с точки зрения норм русского языка. Об этом сообщил ТАСС и.о. заведующего кафедрой общего языкознания Института филологии МПГУ, профессор, доктор филологических наук Андрей Григорьев.
«В этих случаях по нормам русского языка мы должны использовать именно слово “последний”, так как речь идет о ряде однородных лиц, предметов, явлений, и последний — это тот, за которым не следует другой. Крайний же — это тот, который находится с краю, на краю (например, крайний защитник действует на левом или правом краю футбольного поля), то есть не обязательно в ряду», — сказал Григорьев.
По его словам, крайним может быть и тот, кто находится в конце очереди, и тот, кто стоит первым. Поэтому замена слова «последний» на «крайний» в этих случаях является некорректной.
Лингвист отметил, что использование слова «крайний» вместо «последний» исторически характерно для профессиональной среды летчиков и представителей других профессий, связанных с риском для жизни. Он объяснил, что издревле в книжной традиции слово «последний» употребляется в сочетаниях, где оно означает «предсмертный»: «последний вздох», «последняя воля», «в последний путь». В сочетаниях типа «последний полёт» слово «последний» тоже может быть понято в этом значении, поэтому из суеверных соображений заменяется словом «крайний».
Профессор добавил, что слова «крайний» и «последний» с XVIII века сблизились в значении «предельный» (например, «последний срок» и «крайний срок» равноправны), однако в других сочетаниях замена недопустима. Употребление слова «крайний» вместо «последний» в вопросе «кто последний?» может определяться и негативным значением «последнего» — «очень плохой» (по словарю Даля). При этом сам «крайний» тоже имеет отрицательные коннотации («крайняя нужда», а в современном языке — невиновный, которого назначили ответственным).
«Итак, использовать слово “крайний” вместо слова “последний” нужно с осторожностью. Возможно: “крайний срок” и “последний срок”, однако следует говорить только: “последний раз”, “кто последний?”, — подчеркнул он.