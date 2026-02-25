Эксперт Григорьев: выражение «кто крайний» неуместно употреблять в очереди

«В этих случаях по нормам русского языка мы должны использовать именно слово “последний”, так как речь идет о ряде однородных лиц, предметов, явлений, и последний — это тот, за которым не следует другой. Крайний же — это тот, который находится с краю, на краю (например, крайний защитник действует на левом или правом краю футбольного поля), то есть не обязательно в ряду», — сказал Григорьев.