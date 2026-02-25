Пожароопасный период начался в заповедниках Приморья

«Сотрудники лесохозяйственного отдела и отдела охраны прошли инструктаж и приведены в круглосуточную готовность. Проверена и приведена в готовность противопожарная техника, обновлены минерализованные полосы, организовано ежедневное патрулирование и диспетчерский мониторинг обстановки для оперативной локализации возможных очагов огня», — говорится в сообщении.