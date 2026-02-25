Пожароопасный период начался в заповедниках Приморья

В национальном парке «Земля леопарда», а также в заповедниках «Кедровая Падь», Уссурийском и Дальневосточном морском объявлен пожароопасный период. На отдельных участках территорий применены особые меры из-за устойчивого потепления, частичного таяния снежного покрова и рост риска природных возгораний, сообщила пресс-служба нацпарка.
«Сотрудники лесохозяйственного отдела и отдела охраны прошли инструктаж и приведены в круглосуточную готовность. Проверена и приведена в готовность противопожарная техника, обновлены минерализованные полосы, организовано ежедневное патрулирование и диспетчерский мониторинг обстановки для оперативной локализации возможных очагов огня», — говорится в сообщении.
Параллельно усилены профилактические меры: в школах региона проходят тематические уроки по пожарной безопасности в природе.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что председатель правительства Приморья Вера Щербина утвердила график начала пожароопасного сезона 2026 года.
Кроме того, власти Приморья усилили профилактику и реагирование на природные пожары. В целях снижения рисков распространения огня уже проводят контролируемые отжиги сухой растительности — эффективную меру по созданию противопожарных барьеров.