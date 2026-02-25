Бизнес собирает вещички? Владивосток встретил 2026 год чередой закрытий

За два месяца 2026 года о закрытии заявили уже несколько организаций во Владивостоке. Некоторые из них продержались на рынке не один десяток и останутся в памяти граждан даже после ухода, другие, едва успев набрать обороты, не выдержали давления и канули в небытие. ИА PrimaMedia подготовило обзор громких закрытий начала года.
Парадоксально, но январь 2026-го, несмотря на то, что стал рекордным по числу зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, одновременно превратился в барьер на пути к успеху для многих из них.
Бизнес собирает вещички.
Так, во Владивостоке закрывается одно из самых известных заведений японской кухни «нулевых». «Городовой» открылся в 2004 году и за два десятилетия стал для многих горожан символом эпохи. Ресторан пережил несколько переездов, ковидную эпоху и санкции, но сохранил постоянную аудиторию и узнаваемое меню, сформированное под руководством шеф-повара из Японии — Сато Сана.
«К сожалению, 28 февраля — последний день работы нашей идзакаи. Много лет с вами был Городовой. Мы менялись, меняли локацию, но неизменно дарили вам частичку Японии. Мы были рады быть частью вашей жизни. Частью ваших особенных дней и самых обычных будней», — написала компания в соцсетях.
Напомним, ранее заведение располагалось в пригороде Владивостока. Однако в 2022 году здание, в котором оно находилось, было снесено — бульдозер полностью сравнял его с землёй. Буквально из «пепла» гастрономическая точка возродилась на кольце Инструментального завода в отеле Novotel и проработала здесь ещё три года.
Мы их потеряли: самые громкие бизнес-закрытия года во Владивостоке.
С карты города исчезли популярные рестораны и магазины.
Точную причину закрытия заведение не раскрывает — как, впрочем, и не намекает на какие-либо альтернативные форматы своего существования: ни переезда, ни возрождения под другим названием. Похоже, на этот раз культурный код, выстроенный за двадцать лет, окончательно уходит из городской повседневности, оставляя после себя лишь воспоминания. О финансовом состоянии заведения публично ничего не сообщается.
Сервис для проверки контрагентов «Чекко» (16+) выдает последнюю информацию за 2024 год. Тогда выручка ООО «РЕСТО» составила 470,9 млн рублей. Среднесписочная численность работников достигла 105 человек, согласно данным ФНС за тот год. Компания получила чистую прибыль в размере 32,8 млн рублей. Налоги были уплачены на сумму 2,4 млн рублей.
«Ситуация достигла критической точки».
Ранее федеральные СМИ сообщали о массовом закрытии магазинов сети «Домотехника» — крупного ритейлера цифровой и бытовой техники — на Дальнем Востоке. Приморский край оказался среди регионов, затронутых этой волной сокращений. Уже в 2025 году сеть покинули торговые точки в Артеме, Лучегорске, Дальнереченске, Биробиджане, Комсомольске-на-Амуре, Петропавловске-Камчатском, во Владивостоке магазин закрылся на улице Крыгина. Более того, в феврале 2026 года тенденция продолжилась: 8-го числа сеть полностью покинул Хабаровский край. В этот день в регионе закрылся последний магазин, а в дальневосточной столице ещё одна точка ушла из торгового центра «Черемушки». Фотокорреспондент ИА PrimaMedia запечатлел опустевший торговый зал: витрины и полки полностью разобраны. При этом вывеску со здания ещё не убрали.
Причины столь масштабной ликвидации розничных точек официально не озвучены. В открытых источниках, в том числе на сервисе контрагентов, почти нет информации о финансовом состоянии компании. Но намеки о сложном положении звучали и раньше.
В апреле 2025 года соучредитель сети магазинов Виталий Дубовой рассказал изданию KONKURENT.RU (18+), что ситуация на рынке бытовой техники и электроники по итогам первого квартала достигла критической точки: падение объемов составило порядка 15%, в том числе из-за сокращения объемов потребительского кредитования. По его словам, ситуация в сегменте усугубляется развитием маркетплейсов — многие предпочитают совершать покупки онлайн. На сегодняшний день во Владивостоке осталось лишь три магазина «Домотехники» — на улицах Гоголя, Вилкова и Алеутской.
«Это не то, что существование, это выживание».
Магазин одежды «Бульвар» в начале 2026 года также объявил о закрытии, казалось бы на первый взгляд, рентабельной точки во Владивостоке. Проект, длиною в 17 лет, оказался на грани.
«Это было сложное решение в осознании и морально! Это вся моя осознанная жизнь, это долгий путь длиною в 17 лет. Это взлеты и падения, первые успехи, глобализация, рост, развитие. Но необходимое решение…», — заявила в соцсетях стилист-креатор и по совместительству фаундер (основатель) Bulvar concept*(который, к слову, продолжит работу) Александра Бугаёва.
«Проект себя исчерпал»: куда исчез легендарный владивостокский бар «Мумий Тролль».
На его месте открылось другое заведение.
Закрытие магазина сопровождается полной распродажей остатков одежды. Окончательно прекратить работу здесь планируют в середине марта — однако точная дата зависит от темпов распродажи. В магазине одежды пояснили, что не удалось достигнуть соглашения с арендодателем по новой стоимости аренды, а также подобрать подходящее альтернативное помещение. Здесь уже даже демонтировали вывеску с названием.
«Мы приняли решение, что на сегодняшний момент нашему проекту не стоит находиться на этом рынке, на этих рыночных условиях. На сегодняшнем этапе на рынке находиться невозможно. Это не то, что существование, это выживание», — отметила она.
В свою очередь, замена знаменитому владивостокскому бару «Мумий Тролль» — ресторан-караоке «Бокалы напели», открывшийся на его месте в прошлом году, — продержался менее полугода. Уже после новогодних праздников с фасада здания исчезла вывеска, а из помещения начали активно вывозить мебель и оборудование. Таким образом, за последний год здесь появится уже третье по счёту заведение.
Бьюти-индустрия трещит по швам.
Ситуация на рынке коснулась и бьюти-сферы. Ярко на эту тему высказалась скоростной мастер по ламинированию ресниц из Владивостока, предприниматель Екатерина Баринова, известная своим клиентам, как «Калинка». По её словам, сейчас индустрии приходится очень несладко, отрасль переживает глубокий системный упадок. Если раньше клиенты условно выбирали между мастерами, чтобы сэкономить, то сейчас они стоят перед совсем другим выбором: либо поесть, грубо говоря, либо пойти на процедуру, отметила она.
«Когда начался ковид, было страшно, но в сравнении с тем, что происходит сейчас, у меня такое чувство, что ковид — это просто утренник в саду, разминка, зарядка пятиминутная была….Мне подняли аренду кабинета, подняли цену на материалы», — выразила девушка недовольство в соцсетях.
Примечательно, что в комментариях к посту собрались мастера из разных городов России, полностью поддержавшие коллегу. По их мнению, бьюти-услуги превратились в настоящую роскошь, недоступную широкой аудитории, а происходящее — не просто рыночный спад, а зачистка малого бизнеса, в которой выживет лишь сильнейший.
В начале года с карты города также оказался стёрт салон премиум-сегмента Teperikova Hair Studio*. Массовое закрытие и продажа салонов красоты в России в 2026 году обусловлены, прежде всего, масштабной налоговой реформой, вступившей в силу с 1 января 2026 года, считает бывшая владелица салона Алеся Теперикова.
По мнению предпринимательницы, в нынешних условиях, в которых в том числе оказалась индустрия красоты, есть только два выхода: сдаться или найти новую стратегию выживания, как и сделала она, закрыв салон площадью 300 кв. метров на берегу моря во Владивостоке. Специалист считает, что многие салоны в 2026 году потерпят крах, закроются, другие будут работать либо с минимальной прибылью, либо же в ноль.
«Но мастера то останутся, будут работать в коворкингах, в кабинетах, но они останутся. Здесь важно оптимизировать свои расходы, вам необходимо научиться считать, изучить альтернативные методы в работе, чтобы действительно зарабатывать, а не тонуть. Многие мастера хотят работать на себя и ту базу, которую они наработали в салоне, они забирают с собой», — подчеркнула она.
Поэтому Алеся Теперикова и приняла решение закрыть салон, сдав помещение в аренду. По её мнению, так оно будет приносить идентичную сумму, но без головной боли. Бывшая владелица Teperikova Hair Studio отметила, что мастера, работающие сами на себя, почувствуют только рост цен на расходные материалы. По её прогнозу, за год стоимость расходников может вырасти на 100%. Она считает, что это будет происходить постепенно.
Январь 2026 года обновил максимум по числу субъектов МСП в Приморье — бизнес-омбудсмен.
Наталия Кошелева рассказала, как чувствует себя бизнес после налоговой реформы.
«Я думаю, что уже многие заметили резкое повышение цен на продукцию, красители, у кого-то поднялась стоимость аренды. Цены взлетели абсолютно везде и это даже видно по продуктовой корзине. Конечно, в такие времена все начинают резко поднимать цены, так как у нас всех выросло очень сильно налогообложение… Но именно сейчас это делать никак нельзя, чтобы сохранить всю вашу клиентскую базу», — рассказала Алеся Теперикова.
По мнению предпринимательницы, бизнесу нужно придерживаться перечня антикризисных мер в 2026 году: использовать альтернативные методы работы, заменять одноразовые материалы на многоразовые, если речь конкретно идет о бьюти-сфере.
Среди прочих закрытий.
База отдыха «Лесная поляна» прекратила свою работу в новом году. Ранее в СМИ писали, что на воротах висят замки и объявление: «Спасибо, что были с нами». При этом уточняется, что пока никаких работ по сносу на территории не проводилось.
Центр семейного отдыха, тесно связанный с бывшим главой Хасанского района Виктором Кривулиным и находившийся под управлением ОАО «Строитель», вернулся в собственность Владивостокского городского суда после трёхлетней судебной борьбы. С 2023 года прокуратура добивалась этого решения. Надзорный орган пришел к выводу, что отчуждение бывшего детского лагеря «Лесная поляна» в свое время было осуществлено с существенными нарушениями действующего законодательства.
«Лесная поляна» возвращается в собственность Владивостока: суд выдал исполнительный лист.
Документ от 11 февраля предписывает изъять у компании «Строитель» всю территорию бывшего детского лагеря.
Так, суд первой инстанции, рассмотревший дело еще в июне 2024 года, получил дело из Верховного Суда с определением об окончательном отказе ответчику в жалобах. В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом, суд изготовил исполнительный лист, содержащий предписание об изъятии всего комплекса в пользу Владивостокского городского округа. Окончательная точка в деле была поставлена в конце января, а 11 февраля 2026 года Советский районный суд Владивостока, выполняя указание Верховного Суда РФ, оформил и выдал взыскателю исполнительный лист. В документе перечислены земельные участки, на которых расположен комплекс, профилакторий с рестораном, столовая-клуб, спальные корпуса, общежитие, овощехранилище и административное здание. На указанные объекты признано право муниципальной собственности Владивостокского городского округа. Дальнейшая судьба объекта пока неизвестна.
Согласно данным портала «Чекко», ОАО «Строитель», ранее курировавшее проект, продемонстрировало резкое падение финансовых показателей по итогам 2024 года. Выручка сократилась до 13,6 млн рублей (-86%), а чистая прибыль составила 1,1 млн рублей (-84%).
Напомним, что вдобавок ко всем закрытиям город потерял английскую пекарню Five o’clock, во всяком случае её первоначальную концепцию. Ранее объявившая о своём уходе с рынка организация продолжила работу в формате чайной гостиной и под новым именем.
Зима 2025 года стала для нас абсолютным провалом — управляющая Five o’clock.
О слухах касаемо «пиар-кампании», ажиотаже, связанном с закрытием, переходе на НДС и новой концепции заведения.
После налоговой реформы малый бизнес, в том числе в Приморье, стал особенно уязвимым, ответила корреспонденту ИА PrimaMedia Уполномоченный по защите прав предпринимателей Приморского края Наталия Кошелева на вопрос о сегодняшнем состоянии бизнеса. Несмотря на это, в январе 2026 года вновь обновился максимум по числу субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Оставаться на плаву бизнесу помогают меры поддержки, которые, по её словам, в Приморье обширнее, чем в других регионах.
По состоянию на январь 2026 года, всего в регионе зарегистрирован 93 931 субъект малого и среднего предпринимательства (35 943 юридических лица и 57 988 индивидуальных предпринимателей) и около 160 000 самозанятых. Доля МСП в валовом региональном продукте (ВРП) края составляет 29,9%, что выше среднероссийского уровня. В целом в сфере малого и среднего предпринимательства в Приморье занято не менее 380,8 тысячи человек.
* Дословно переводится как «концепция Бульвара».
* С перевода на русский означает — парикмахерская Теперикова.