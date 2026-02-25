Бизнес собирает вещички? Владивосток встретил 2026 год чередой закрытий

Ранее федеральные СМИ сообщали о массовом закрытии магазинов сети «Домотехника» — крупного ритейлера цифровой и бытовой техники — на Дальнем Востоке. Приморский край оказался среди регионов, затронутых этой волной сокращений. Уже в 2025 году сеть покинули торговые точки в Артеме, Лучегорске, Дальнереченске, Биробиджане, Комсомольске-на-Амуре, Петропавловске-Камчатском, во Владивостоке магазин закрылся на улице Крыгина. Более того, в феврале 2026 года тенденция продолжилась: 8-го числа сеть полностью покинул Хабаровский край. В этот день в регионе закрылся последний магазин, а в дальневосточной столице ещё одна точка ушла из торгового центра «Черемушки». Фотокорреспондент ИА PrimaMedia запечатлел опустевший торговый зал: витрины и полки полностью разобраны. При этом вывеску со здания ещё не убрали.