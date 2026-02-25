Приморье стало лидером РФ в 2025 году по новостройкам с просрочкой сдачи

Приморский край в 2025 году занял первое место в России по доле новостроек, переданных дольщикам с нарушением сроков сдачи. С просрочкой было введено 70,5% нового жилья, сообщили аналитики Единого ресурса застройщиков в беседе с ТАСС. В число регионов с наиболее высокой долей «просроченных» квадратных метров также вошли Самарская область и Татарстан.
В материалах ресурса отмечается, что в Приморье почти две трети жилья, введенного в эксплуатацию в 2025 году, пришлось на объекты, которые застройщики передавали участникам долевого строительства позже изначально заявленных сроков.
В Самарской области аналогичный показатель составил 60,2% введенных квадратных метров. В Республике Татарстан доля таких площадей достигла 55,9%.
Следующими в рейтинге регионов с высокой долей новостроек, сдававшихся дольщикам с задержкой, стали Воронежская и Свердловская области. В этих субъектах с просрочкой передавались соответственно 47,8% и 39,9% объектов.
Самый низкий удельный вес нового жилья, сданного с нарушением сроков, зафиксирован в Санкт‑Петербурге. На такие объекты пришлось 14% введенных в 2025 году квадратных метров.
В среднем по стране доля площадей на первичном рынке, которые дольщики получили позже сроков, обозначенных в договорных документах, составила 35% от объема жилья, введенного в эксплуатацию в прошлом году.