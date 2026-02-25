Приморье стало лидером РФ в 2025 году по новостройкам с просрочкой сдачи

Приморский край в 2025 году занял первое место в России по доле новостроек, переданных дольщикам с нарушением сроков сдачи. С просрочкой было введено 70,5% нового жилья, сообщили аналитики Единого ресурса застройщиков в беседе с ТАСС. В число регионов с наиболее высокой долей «просроченных» квадратных метров также вошли Самарская область и Татарстан.