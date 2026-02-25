Полиция накрыла торговлю контрафактными кроссовками во Владивостоке

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Владивостоку пресекли нелегальную торговлю брендовыми вещами на улице Выселковой. Информация о том, что в одном из местных магазинов продают одежду и обувь с логотипами известных марок, но без документов, подтвердилась в ходе проверки. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».