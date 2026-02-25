Минтранс ищет новый вариант маршрута ледовой переправы на Ольхон

Изначально переправу должны были проложить по линии Куркут — Иркутская губа, но из-за трещин во льду открытие несколько раз переносили. После провала под лед УАЗа с туристами, в результате чего погибли восемь человек, выезды на лед в районе Куркута перекрыли.