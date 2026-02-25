Минтранс ищет новый вариант маршрута ледовой переправы на Ольхон

В Иркутской области прорабатывают альтернативный вариант ледовой переправы на Ольхон. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
В чате губернатора подписчица задала вопрос об официальном открытии ледовой переправы на Ольхон: планируется ли в этом году и когда?
На этот вопрос представители минтранса ответили, что ледовая переправа пока не открыта, а на месте работает спецкомиссия, которая примет решение.
Отмечается, что прорабатывается альтернативный вариант маршрута.
Изначально переправу должны были проложить по линии Куркут — Иркутская губа, но из-за трещин во льду открытие несколько раз переносили. После провала под лед УАЗа с туристами, в результате чего погибли восемь человек, выезды на лед в районе Куркута перекрыли.
Напомним, что на территории Ольхона ввели режим повышенной готовности. Пока людей с острова продолжают перевозить на хивусах.