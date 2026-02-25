Daily Mail: Массовое захоронение 77 женщин и детей нашли в Сербии

Археологи в Сербии нашли массовое захоронение железного века, в котором оказались останки около 77 человек, преимущественно женщин и детей. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Уточняется, что могила датируется IX веком до нашей эры и находится на памятнике Гомолава. Сделав анализ костей, ученые установили, что жертвы погибли от сильных ударов по голове, которые были нанесены с близкого расстояния. Специалисты считают, что речь идет о целенаправленной и жестокой расправе.
Также исследования выяснили, что погибшие не были родственниками и происходили из разных регионов.
По мнению доктора Линды Фибигер и доктора Барри Моллоя, трагедия могла быть демонстрацией силы и способом установления контроля над территорией в период социальных изменений, сказано в статье.
