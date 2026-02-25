Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Daily Mail: Массовое захоронение 77 женщин и детей нашли в Сербии

Археологи в Сербии нашли массовое захоронение железного века, в котором оказались останки около 77 человек, преимущественно женщин и детей. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Археологи в Сербии нашли массовое захоронение железного века, в котором оказались останки около 77 человек, преимущественно женщин и детей. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Уточняется, что могила датируется IX веком до нашей эры и находится на памятнике Гомолава. Сделав анализ костей, ученые установили, что жертвы погибли от сильных ударов по голове, которые были нанесены с близкого расстояния. Специалисты считают, что речь идет о целенаправленной и жестокой расправе.

Также исследования выяснили, что погибшие не были родственниками и происходили из разных регионов.

По мнению доктора Линды Фибигер и доктора Барри Моллоя, трагедия могла быть демонстрацией силы и способом установления контроля над территорией в период социальных изменений, сказано в статье.

В Панаме археологи нашли гробницу возрастом около тысячи лет с человеческими останками, окруженными золотыми украшениями и керамикой. Захоронение обнаружили на археологическом памятнике Эль-Кано в районе Ната, примерно в 200 километрах к юго-западу от Панама-Сити.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше