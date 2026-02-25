Daily Mail: Массовое захоронение 77 женщин и детей нашли в Сербии

Уточняется, что могила датируется IX веком до нашей эры и находится на памятнике Гомолава. Сделав анализ костей, ученые установили, что жертвы погибли от сильных ударов по голове, которые были нанесены с близкого расстояния. Специалисты считают, что речь идет о целенаправленной и жестокой расправе.