Россиян предупредили об опасности кредитных карт с небольшим лимитом

Однако при отсутствии должного контроля и финансовой дисциплины такой продукт способен быстро превратиться в ловушку долгов, сообщает ИА DEITA.RU.
Как объяснила экономист Ольга Гогаладзе в интервью агентству «Прайм», главная опасность заключается в ложном ощущении контроля над своими расходами. Маленький кредитный лимит зачастую воспринимается владельцами как «безопасный» и легко погашаемый долг, который можно закрыть за счет одной зарплаты.
Это приводит к тому, что карту начинают использовать для повышения комфорта — покупки продуктов, оплату услуг такси, подписок и товаров на маркетплейсах. Расходы при этом растягиваются на множество небольших сумм, которые психологически пользователи не воспринимают как заемные — ведь они кажутся слишком малыми, чтобы вызывать тревогу.
Такой дробный подход к расходам маскирует реальное бремя задолженности и способствует её незаметному накоплению. Эксперт обращает внимание, что, если клиент вносит не полную сумму задолженности, а лишь минимальный платеж, ситуация усугубляется.
При текущих средних годовых ставках по кредитным картам в диапазоне 20−30% проценты по невыплаченной части долга начинают стремительно накапливаться. Это значит, что при постоянном использовании карты и отсутствии полного погашения долга годовая переплата может составлять значительную сумму — порядка 15−20 тысяч рублей даже при начальном лимите в 50 тысяч.
Кроме того, не все пользователи учитывают особенности кредитных договоров. Например, снятие наличных с кредитной карты обычно сопровождается потерей так называемого льготного периода, в течение которого можно не платить проценты.
Также операции по переводу средств с кредитки подлежат более высоким ставкам, чем стандартные покупки, что дополнительно увеличивает долговую нагрузку. Такие нюансы могут остаться незамеченными, но существенно влияют на итоговые затраты клиента.
По мнению Гогаладзе, если карта постоянно используется как инструмент для покрытия временного недостатка денежных средств до новой зарплаты, это сигнализирует о системных проблемах в управлении личным бюджетом.
В подобной ситуации финансовый советник рекомендует тщательно пересмотреть привычки и статьи расходов, а также создать так называемую финансовую подушку безопасности, вместо того чтобы регулярно прибегать к заемным средствам и накапливать задолженность.