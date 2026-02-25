Россиян предупредили об опасности кредитных карт с небольшим лимитом

Это приводит к тому, что карту начинают использовать для повышения комфорта — покупки продуктов, оплату услуг такси, подписок и товаров на маркетплейсах. Расходы при этом растягиваются на множество небольших сумм, которые психологически пользователи не воспринимают как заемные — ведь они кажутся слишком малыми, чтобы вызывать тревогу.