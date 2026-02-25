Пенсии, подписки и отели: что изменится в жизни новосибирцев с 1 марта

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу новые законы, которые затронут кошельки, безопасность и путешествия жителей Новосибирской области.
Пенсии: у тех, кому 80 лет исполнилось в феврале, автоматически удвоится фиксированная выплата к страховой пенсии — она составит 19 169 рублей. Никаких заявлений подавать не нужно.
Карты и подписки: платформы (онлайн-кинотеатры, сервисы и приложения) больше не смогут списывать деньги с отвязанных карт. Также теперь нужно явное согласие на продление подписки.
Микрозаймы: чтобы взять онлайн-займ, потребуется подтверждение через Единую биометрическую систему. Это защитит от мошенников, но может сократить число МФО.
Перелеты: электронный посадочный талон официально приравняли к бумажному. Закреплены основания для возврата билетов: задержка рейса на 30+ минут, вылет раньше времени или болезнь родственника.
Отели: туристы смогут вернуть 100% предоплаты, если отменили бронь до дня заезда. Заселиться теперь можно не только по паспорту, но и по правам или через «Госуслуги». Отель вправе отказать гостю, но обязан возместить убытки.
Ранее АиФ-Новосибирск писал, что в Новосибирске опубликовали новые штрафы для водителей с 1 марта.