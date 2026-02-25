Москва капризничает: три самолета из Омска в столицу вылетели с опозданием

По не озвученным причинам не смогли улететь сегодня вовремя пассажиры рейсов авиакомпаний «Аэрофлот», S7 и «Победа». Все самолеты направлялись в московские аэропорты. С задержкой на 25 минут улетел «аэрофлотовский» самолет рейса SU1763 с точкой приземления в Шереметьево. Также этот столичный аэропорт примет с опозданием на 20 минут рейс DP6522 авиакомпании «Победа». Еще на большее время — 35 минут — задержался в Омске рейс S72566: самолет авиакомпании S7 должен приземлиться в аэропорту Домодедово.