Уиткофф оценил работу российской делегации на переговорах по Украине: «Умеренность и коммуникация»

Уиткофф: РФ показала настоящую коммуникацию на переговорах в Женеве.

Источник: Комсомольская правда

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что на переговорах по Украине российская сторона показала готовность к реальному диалогу.

«Мы разделились на отдельные комнаты… Относительно россиян мы видели определенную умеренность и, думаю, видели настоящую коммуникацию», — передает слова Уиткоффа телеканал ТСН.

На днях Уиткофф заявил, что в течение следующих трех недель может состояться новый раунд переговоров по Украине. Он также добавил, что подобная череда переговоров может привести к встрече президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Напомним, что 17−18 февраля в Женеве прошла трехсторонняя встреча России, США и Украины. Встреча была организована в закрытом формате. После переговорного процесса глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что разговор был тяжелым, но деловым.

