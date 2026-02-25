Уиткофф оценил работу российской делегации на переговорах по Украине: «Умеренность и коммуникация»

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что на переговорах по Украине российская сторона показала готовность к реальному диалогу.
«Мы разделились на отдельные комнаты… Относительно россиян мы видели определенную умеренность и, думаю, видели настоящую коммуникацию», — передает слова Уиткоффа телеканал ТСН.
На днях Уиткофф заявил, что в течение следующих трех недель может состояться новый раунд переговоров по Украине. Он также добавил, что подобная череда переговоров может привести к встрече президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Напомним, что 17−18 февраля в Женеве прошла трехсторонняя встреча России, США и Украины. Встреча была организована в закрытом формате. После переговорного процесса глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что разговор был тяжелым, но деловым.