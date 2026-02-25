Ножевой конфликт в Алматы — бойцы СОБР задержали подозреваемого

После нападения подозреваемый попытался скрыться, однако его оперативно задержали бойцы специального отряда быстрого реагирования.
«Наши бойцы действовали слаженно и оперативно. Главная задача — защитить граждан и пресечь противоправные действия на месте. Подозреваемый был задержан недалеко от места происшествия, угрозы для окружающих больше не существует. Мы готовы к любым оперативным задачам и действуем в строгом соответствии с законом», — констатировал командир СОБР ДП города Алматы Азамат Исергужин.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных действий для всестороннего и объективного установления обстоятельств случившегося.
