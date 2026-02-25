Ричмонд
Ножевой конфликт в Алматы — бойцы СОБР задержали подозреваемого

В Алмате ссора между знакомыми мужчинами закончилась ножевым ранением. Во время конфликта один из них схватился за нож и ударил оппонента, сообщает Департамент полиции города.

Источник: Курсив

После нападения подозреваемый попытался скрыться, однако его оперативно задержали бойцы специального отряда быстрого реагирования.

«Наши бойцы действовали слаженно и оперативно. Главная задача — защитить граждан и пресечь противоправные действия на месте. Подозреваемый был задержан недалеко от места происшествия, угрозы для окружающих больше не существует. Мы готовы к любым оперативным задачам и действуем в строгом соответствии с законом», — констатировал командир СОБР ДП города Алматы Азамат Исергужин.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных действий для всестороннего и объективного установления обстоятельств случившегося.

Ранее «Курсив» писал о том, что полиция Алматы объявила охоту на популярные бары города.