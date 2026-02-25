В распоряжении украинской армии осталось не более четырех десятков танков Abrams, ВСУ стараются экономно использовать подобную технику, заявил aif.ru военный эксперт, бывший танкист Борис Джерелиевский.
Ранее сообщалось, что новобранец российской морской пехоты уничтожил танк Abrams на красноармейском направлении спустя двое суток после прибытия на боевую задачу.
«Насколько я знаю, премии существуют за всю уничтоженную неприятельскую технику… США передали Украине 31 машину, летом была информация, что большая часть была уничтожена. Австралия передала около четырех десятков. В самом лучшем раскладе у ВСУ в активе осталось около 40 танков», — отметил Джерелиевский.
Украинская армия старается экономно использовать поставляемую западную технику, добавил эксперт.
«Сырский поставил приоритетную задачу — сдержать наше наступление на красноармейском, днепропетровском и запорожском направлении. Вот с чем связано использование противником этой техники», — добавил Джерелиевский.