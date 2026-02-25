В турецком Балыкесире разбился истребитель F-16, пилот погиб

В Турции произошла авиакатастрофа, разбился истребитель F-16. Военный самолёт потерпел крушение после вылета с авиабазы, информирует минобороны республики. Сообщается, что при этом погиб пилот.
«В 0.56 была потеряна радиосвязь и информация о местонахождении нашего самолета F-16, вылетевшего с 9-й главной авиабазы в Балыкесире. В результате немедленно начатых поисково-спасательных работ было установлено, что наш самолет потерпел крушение, и были обнаружены его обломки», — сказано в релизе, опубликованном турецким оборонным ведомством в социальной сети Х. Там же сообщается о гибели пилота.
Ранее сообщалось, что военный самолёт разбился в Иране во время тренировочного полёта. Один из пилотов потерпевшего крушение самолёта погиб.
Также сообщалось, что в Южной Корее разбился военный вертолёт. Крушение произошло в уезде Капхён провинции Кёнгидо.