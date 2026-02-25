В турецком Балыкесире разбился истребитель F-16, пилот погиб

«В 0.56 была потеряна радиосвязь и информация о местонахождении нашего самолета F-16, вылетевшего с 9-й главной авиабазы в Балыкесире. В результате немедленно начатых поисково-спасательных работ было установлено, что наш самолет потерпел крушение, и были обнаружены его обломки», — сказано в релизе, опубликованном турецким оборонным ведомством в социальной сети Х. Там же сообщается о гибели пилота.