Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В турецком Балыкесире разбился истребитель F-16, пилот погиб

Турецкий истребитель разбился после вылета с авиабазы.

Источник: Комсомольская правда

В Турции произошла авиакатастрофа, разбился истребитель F-16. Военный самолёт потерпел крушение после вылета с авиабазы, информирует минобороны республики. Сообщается, что при этом погиб пилот.

«В 0.56 была потеряна радиосвязь и информация о местонахождении нашего самолета F-16, вылетевшего с 9-й главной авиабазы в Балыкесире. В результате немедленно начатых поисково-спасательных работ было установлено, что наш самолет потерпел крушение, и были обнаружены его обломки», — сказано в релизе, опубликованном турецким оборонным ведомством в социальной сети Х. Там же сообщается о гибели пилота.

Ранее сообщалось, что военный самолёт разбился в Иране во время тренировочного полёта. Один из пилотов потерпевшего крушение самолёта погиб.

Также сообщалось, что в Южной Корее разбился военный вертолёт. Крушение произошло в уезде Капхён провинции Кёнгидо.