К жителям Шымкента обратились с предупреждением и просьбой

Как рассказали в акимате, в среду, 25 февраля, в городе пройдет республиканское командно-штабное учение «Көктем-2026». В связи с этим в 11:00 на территории города будет подан сигнал «Внимание всем!» посредством запуска электросирен и сиренно-речевых устройств.
«Просим жителей и гостей города Шымкент с пониманием отнестись к учебному включению сигнала, сохранять спокойствие и не поддаваться панике», — говорится в сообщении.
