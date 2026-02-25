Ричмонд
К жителям Шымкента обратились с предупреждением и просьбой

Акимат Шымкента опубликовал в своем Telegram-канале обращение к жителям и гостям города — их предупреждают об учениях и запуске сирен, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Как рассказали в акимате, в среду, 25 февраля, в городе пройдет республиканское командно-штабное учение «Көктем-2026». В связи с этим в 11:00 на территории города будет подан сигнал «Внимание всем!» посредством запуска электросирен и сиренно-речевых устройств.

«Просим жителей и гостей города Шымкент с пониманием отнестись к учебному включению сигнала, сохранять спокойствие и не поддаваться панике», — говорится в сообщении.

