К жителям Шымкента обратились с предупреждением и просьбой

Как рассказали в акимате, в среду, 25 февраля, в городе пройдет республиканское командно-штабное учение «Көктем-2026». В связи с этим в 11:00 на территории города будет подан сигнал «Внимание всем!» посредством запуска электросирен и сиренно-речевых устройств.