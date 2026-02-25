В ISU отреагировали на претензии к судье, которая отдала Петросян золото ОИ

Международный союз конькобежцев (ISU) отреагировал на статью журнала Forbes, где усомнились в честности судьи Надежды Парецкой из Казахстана. Она поставила российскую фигуристку Аделию Петросян на первое место среди женщин-одиночниц на Олимпиаде-2026 и значительно ниже остальных арбитров оценила выступление американской спортсменки Алисы Лю.
На запрос издания в ISU ответили, что «разброс в оценках является нормальной практикой», а «высшие и низшие оценки не учитываются».
— Существует Комитет оценки судей, который занимается проверкой качества всех арбитров. Мы полностью уверены в том, что оценки были выставлены судьями с полной честностью, — заявили в международном союзе конькобежцев, передает портал Sport24.
Фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник заслужили шестые места на Олимпийских играх в Италии. Такое мнение 24 февраля выразила олимпийская чемпионка из Канады Меган Дюамель.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на критику стримера Ильи Мэддисона, который назвал Петросян «позорищем» после ее выступления на Олимпийских играх. Блогер также заявил, что спортсменке лучше было бы не участвовать в соревнованиях.