Михаил Котюков оценил развитие социальной инфраструктуры Дзержинско-Тасеевского округа

Одной из точек посещения стала Тасеевская районная больница. Трехэтажный корпус, где расположены стационар и лаборатории, был построен в 1986 году. По региональной программе «Модернизация первичного звена» за последние два года в учреждении обновили большую часть оборудования. В первых числах марта здесь откроется паллиативное отделение на 10 коек — все подготовительные работы уже завершены. Губернатор осмотрел палаты, поликлинику и пообщался с молодыми докторами.
Главный врач учреждения Роман Козлов — уроженец села Тасеево, после окончания Томского медицинского университета вернулся работать на малую родину. «У нас на обслуживании 9 тысяч жителей — детей и взрослых. После объединения в единый округ мы продолжаем выстраивать эффективную систему здравоохранения территории с учетом потребностей людей. Сейчас совершенствуем маршрутизацию пациентов», — рассказал главврач.
Центром творческой жизни села остаётся Дом культуры, где тасеевцы регулярно посещают концерты местных коллективов. Большое внимание уделяется спорту. В ДК работают клубы по пауэрлифтингу и восточным единоборствам. В здании необходимо отремонтировать кровлю, по словам руководителя учреждения Татьяны Барониной, в этом году разработают проектно-сметную документацию.
Историческое наследие округа бережно хранят сотрудники музея, основанного в 1964 году. Михаил Котюков посетил экспозиционные залы, где представлены уникальные экспонаты, отражающие богатую историю этой территории. Особую ценность представляют материалы о судьбах людей, проживавших здесь в разные годы — коренных сибиряков, дворян-декабристов, политических ссыльных, участников партизанского движения в Тасеевской волости, репрессированных, а также участников Великой Отечественной войны. Работники музея ведут большую исследовательскую и патриотическую работу.
В филиале Канского технологического колледжа глава региона обсудил со студентами меры поддержки молодежи, которые помогут им оставаться жить и работать в сельской местности. В 2025 году учебный корпус капитально отремонтировали за счет средств краевого бюджета. На базе учреждения работают автодром и трактодром, есть автомобили и специальная техника.
Михаил Котюков поручил главе территории Виктору Дергунову жестко контролировать завершение строительства быстровозводимой спортплощадки, работы на которой затянулись из-за недобросовестного подрядчика. Сооружение планируют сдать до конца года.
Аналогичный спортивный объект практически готов в Дзержинском. В эксплуатацию его введут в марте, а летом здесь начнутся тренировки по волейболу и баскетболу, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.
В Дзержинской средней школе № 2 сегодня учатся 450 детей. В учреждении 5 корпусов, основной — это двухэтажное здание, где располагаются 10 учебных кабинетов, столовая и спортивный зал. Михаил Котюков обсудил с сотрудниками школы пропускной режим и вопросы безопасности. Директор Нина Иванова рассказала главе региона, что для ранней профориентации созданы агрономический, полицейский, медицинский и педагогический классы. В рамках «Точки роста» усилены цифровой, естественно-научный и технический профили.
В административном центре округа Михаил Котюков оценил библиотеку, которую модернизировали по нацпроекту «Семья». Здесь появилось комфортное пространство для чтения и общения, а также детская игровая комната. Значительно обновили книжный фонд. Постоянными читателями являются более 3,5 тысячи жителей Дзержинско-Тасеевского муниципального округа.
«Мы объединили потенциал Дзержинского и Тасеевского районов — близких по экономическим показателям территорий. Сегодня с местным активом обсуждаем дальнейшие шаги по развитию округа. Есть задачи, которые необходимо решать: готовить муниципальные инициативы и программы, создавать новые рабочие места. Видим развитие учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта. В ходе встреч отметил, что молодежь готова работать здесь, представители разных профессий сознательно возвращаются на родную землю. Этому, безусловно, способствуют профильные классы в школах, где ребята могут выбирать будущую специальность и целенаправленно готовиться к поступлению в вуз», — резюмировал Михаил Котюков.