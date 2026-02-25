Михаил Котюков оценил развитие социальной инфраструктуры Дзержинско-Тасеевского округа

«Мы объединили потенциал Дзержинского и Тасеевского районов — близких по экономическим показателям территорий. Сегодня с местным активом обсуждаем дальнейшие шаги по развитию округа. Есть задачи, которые необходимо решать: готовить муниципальные инициативы и программы, создавать новые рабочие места. Видим развитие учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта. В ходе встреч отметил, что молодежь готова работать здесь, представители разных профессий сознательно возвращаются на родную землю. Этому, безусловно, способствуют профильные классы в школах, где ребята могут выбирать будущую специальность и целенаправленно готовиться к поступлению в вуз», — резюмировал Михаил Котюков.