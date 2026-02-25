Жители Сибири делятся версиями исчезновения семьи Усольцевых

«Не удивлюсь, если окажется, что у Усольцева были “серые” корочки пилота», — предполагает Андрей Р.
Часть участников дискуссии уверены, что семья давно находится далеко от места проведения поисковой операции.
«Что там можно найти, если люди улетели, тем более спустя пять месяцев. Это и надо следствие проводить, опрос, допрос», — настаивает Лилия Т.
Некоторые полагают, что все произошедшее является часть изначально запланированной мистификации.
«Так было ими задумано», — уверена Старостина Н.
Также есть сибиряки, уверенные, что семья стала жертвами преступления.
«Искать надо. А если убийство и преступник будет повторять свои деяния? Там же турбазы, и это небезопасно для других туристов», — отмечает Василий К.
