Жители Сибири делятся версиями исчезновения семьи Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 25 февраля, ФедералПресс. Сибиряки продолжают обсуждать версии исчезновения семьи туристов Усольцевых. Своим мнением они поделились в комментариях на дзен-канале «Сибирские ссылки».

Источник: Freepik

«Не удивлюсь, если окажется, что у Усольцева были “серые” корочки пилота», — предполагает Андрей Р.

Часть участников дискуссии уверены, что семья давно находится далеко от места проведения поисковой операции.

«Что там можно найти, если люди улетели, тем более спустя пять месяцев. Это и надо следствие проводить, опрос, допрос», — настаивает Лилия Т.

Некоторые полагают, что все произошедшее является часть изначально запланированной мистификации.

«Так было ими задумано», — уверена Старостина Н.

Также есть сибиряки, уверенные, что семья стала жертвами преступления.

«Искать надо. А если убийство и преступник будет повторять свои деяния? Там же турбазы, и это небезопасно для других туристов», — отмечает Василий К.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, что волонтеры возобновили поиски семьи Усольцевых по решению СК, а также о том, как автомобиль пропавшей в тайге семьи Усольцевых таинственно исчез со стоянки. Тем временем сибиряки не теряют надежду найти пропавших туристов Усольцевых.