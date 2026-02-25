В Красноярске срезали первую партию тюльпанов

Всего специалисты высадили в октябре 200 тысяч луковиц 13 разных сортов. Сначала они хранились в темном и прохладном помещении. После появления всходов ящики перенесли в теплицу. Сейчас бутоны окрасились, но еще не раскрылись — это оптимальное время для срезки.