Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске срезали первую партию тюльпанов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В теплице УЗС состоялась первая в этом сезоне срезка тюльпанов.

Источник: Аргументы и факты

Всего специалисты высадили в октябре 200 тысяч луковиц 13 разных сортов. Сначала они хранились в темном и прохладном помещении. После появления всходов ящики перенесли в теплицу. Сейчас бутоны окрасились, но еще не раскрылись — это оптимальное время для срезки.

«В этом году у нас широкий ассортимент сортов. В наличии тюльпаны самых разнообразных расцветок: красные, белые, фиолетовые, розовые, желтые и двухцветные. Яркой новинкой стали нежно-розовые Сисси и белые Мисс Медведева. Все сорта прекрасны по-своему, каждый найдёт что-то для себя», — делится Лидия Степанова, агроном УЗС.

Срезку проконтролировал Россельхознадзор по Красноярскому краю. Специалисты провели карантинный фитосанитарный контроль, который подтверждает, что цветы здоровы и безопасны. После лабораторных исследований УЗС получит официальное заключение о качестве продукции, отметили в мэрии.

16+