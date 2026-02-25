В Красноярске срезали первую партию тюльпанов

Всего специалисты высадили в октябре 200 тысяч луковиц 13 разных сортов. Сначала они хранились в темном и прохладном помещении. После появления всходов ящики перенесли в теплицу. Сейчас бутоны окрасились, но еще не раскрылись — это оптимальное время для срезки.
«В этом году у нас широкий ассортимент сортов. В наличии тюльпаны самых разнообразных расцветок: красные, белые, фиолетовые, розовые, желтые и двухцветные. Яркой новинкой стали нежно-розовые Сисси и белые Мисс Медведева. Все сорта прекрасны по-своему, каждый найдёт что-то для себя», — делится Лидия Степанова, агроном УЗС.
Срезку проконтролировал Россельхознадзор по Красноярскому краю. Специалисты провели карантинный фитосанитарный контроль, который подтверждает, что цветы здоровы и безопасны. После лабораторных исследований УЗС получит официальное заключение о качестве продукции, отметили в мэрии.
