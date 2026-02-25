Ричмонд
CNN: 30 человек погибли в Бразилии из-за сильных ливней

В Бразилии сильные ливни лишили крова 440 человек.

Источник: Комсомольская правда

Сильные ливни стали причиной гибели не менее 30 человек в Бразилии. Стихийное бедствие накрыло штат Минас-Жерайс, вызвав наводнения и оползни, информирует телеканал CNN Brasil.

Сообщается, что из-под завалов разрушенных зданий вытащили 13 человек, всего же спасено 208 пострадавших. 39 жителей региона пропали без вести, 440 человек остались без крова, власти пообещали им финансовую помощь.

К ликвидации последствий ЧП власти страны привлекли вооружённые силы, в том числе вертолёты и другую военную технику.

Тем временем на Бали объявили красный уровень погодной опасности из-за тропических ливней, они могут продлиться до 26 февраля, скорость ветра будет достигать почти 13 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что на Камчатке продолжает активизироваться один из самых активных вулканов — Шивелуч. В пятницу, 6 февраля, мощный взрыв поднял столб пепла на высоту 10 километров над уровнем моря, а шлейф протянулся на 33 километра в северо-западном направлении.