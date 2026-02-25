CNN: 30 человек погибли в Бразилии из-за сильных ливней

Ранее сообщалось, что на Камчатке продолжает активизироваться один из самых активных вулканов — Шивелуч. В пятницу, 6 февраля, мощный взрыв поднял столб пепла на высоту 10 километров над уровнем моря, а шлейф протянулся на 33 километра в северо-западном направлении.