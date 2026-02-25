На спутнике «Бион-М» № 3 в космос могут отправить мышей

Там добавили, что ни у Роскосмоса, ни у ИМБП РАН планов по запуску в космос собак или кошек нет. В рамках запуска биоспутника «Бион-М» № 3 (ориентировочно в 2030 году) в космос отправятся мыши. «Пока это — самые крупные млекопитающие (за исключением человека, разумеется), которые отправляются в космос», — добавили в ИМБП РАН.