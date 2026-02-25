Ричмонд
На спутнике «Бион-М» № 3 в космос могут отправить мышей

Запуска биоспутника запланирован на 2030 год, сообщили в Институте медико-биологических проблем РАН.

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Специалисты допускают возможность отправки мышей на Российскую орбитальную станцию (РОС) для дальнейших исследований. Об этом сообщили ТАСС в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

«На сегодняшний день нет запланированных экспериментов с животными на борту РОС. Однако можно предположить, что в дальнейшем эксперименты с мышами могут быть запланированы», — поделились в институте.

Там добавили, что ни у Роскосмоса, ни у ИМБП РАН планов по запуску в космос собак или кошек нет. В рамках запуска биоспутника «Бион-М» № 3 (ориентировочно в 2030 году) в космос отправятся мыши. «Пока это — самые крупные млекопитающие (за исключением человека, разумеется), которые отправляются в космос», — добавили в ИМБП РАН.

«Бион-М» № 2 был запущен на полярную орбиту с космодрома Байконур 20 августа и приземлился в степях Оренбуржья 19 сентября. На борту аппарата находилось 75 мышей, около 1,5 тыс. мух-дрозофил, клеточные культуры, растения, образцы зерновых, зернобобовых и технических культур. Проект был направлен на изучение того, как живые организмы переносят полет на высокоширотной орбите, где уровень космической радиации на треть выше, чем на орбите МКС.