Певица из Новосибирска Пелагея заняла на сцене место Ларисы Долиной на фоне скандала с недвижимостью

На конец декабря 2025 года на выступление Долиной было реализовано менее половины билетов. В первых числах января информация о её выступлении исчезла с ресурсов Дома музыки, уступив место новому событию.
«Пелагея — это редкий пример артиста, который бережно несёт прошлое, уверенно взаимодействует с настоящим и актуально звучит в будущем. Немного старой школы, много души — и никакой фальши», — говорится в анонсе на сайте ММДМ.
Отметим, что концерт Пелагеи и Дранги, напротив, пользуется высоким спросом у публики. На данный момент билетов на него почти не осталось — свободны лишь несколько мест в партере.
Напомним, что имя Ларисы Долиной в последние месяцы активно фигурировало в новостях не в связи с творчеством. Летом 2024 года артистка продала элитную квартиру в Хамовниках, однако позже заявила, что сделка была совершена под влиянием мошенников. Попытка вернуть недвижимость через суд вызвала широкий общественный резонанс. Окончательную точку в затянувшемся споре поставил Верховный суд РФ, который признал законным владельцем квартиры покупательницу Полину Лурье.
