Певица из Новосибирска Пелагея заняла на сцене место Ларисы Долиной на фоне скандала с недвижимостью

Напомним, что имя Ларисы Долиной в последние месяцы активно фигурировало в новостях не в связи с творчеством. Летом 2024 года артистка продала элитную квартиру в Хамовниках, однако позже заявила, что сделка была совершена под влиянием мошенников. Попытка вернуть недвижимость через суд вызвала широкий общественный резонанс. Окончательную точку в затянувшемся споре поставил Верховный суд РФ, который признал законным владельцем квартиры покупательницу Полину Лурье.