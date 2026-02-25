Каспарова* заочно обвинили в терроризме и нарушении закона об иноагентах

Отметим, что шахматист уже попадал под заочный арест: в апреле 2024 года Сыктывкарский суд обвинял его в создании террористического общества, руководстве им, финансировании и публичной пропаганде терроризма. В октябре 2025 года ФСБ возбудила дело в отношении иноагента Михаила Ходорковского* и членов «Антивоенного комитета России»**, включая Каспарова*, по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества, передаёт РИА «Новости».