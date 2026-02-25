Ричмонд
Каспарова* заочно обвинили в терроризме и нарушении закона об иноагентах

Шахматиста и оппозиционного активиста Гарри Каспарова* заочно обвинили сразу в нескольких преступлениях в России. По данным судебных материалов, его заочно арестовали по обвинению в публичных призывах к терроризму и оправдании экстремистской деятельности через СМИ и интернет.

Источник: Life.ru

Кроме того, ему вменяют уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента — оба дела объединены в одно производство. В конце декабря 2025 года Замоскворецкий суд Москвы официально заочно арестовал Каспарова*, который теперь объявлен в международный розыск. Мосгорсуд, изучив жалобу защиты, счёл подобное решение законным.

Отметим, что шахматист уже попадал под заочный арест: в апреле 2024 года Сыктывкарский суд обвинял его в создании террористического общества, руководстве им, финансировании и публичной пропаганде терроризма. В октябре 2025 года ФСБ возбудила дело в отношении иноагента Михаила Ходорковского* и членов «Антивоенного комитета России»**, включая Каспарова*, по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества, передаёт РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что имя Гарри Каспарова* всплыло в материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна. В документах Минюста США фигурирует переписка 2012 года, где Каспаров* вместе с Питером Тилем участвовал в публичных дебатах.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом в России;

** Признан в РФ нежелательной организацией.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

