Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сайты с онлайн-продажами табака заблокируют без суда

РИА Новости: с 1 марта сайты с продажами табака будут блокировать без суда.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В России с 1 марта сайты, предлагающие купить онлайн сигареты, кальяны, вейпы или электронные сигареты, будут включаться в реестр запрещенной к распространению информации и блокироваться в течение суток без решения суда, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

«С 1 марта 2026 года вступит в силу закон о внесудебной блокировке сайтов с предложениями об онлайн-продаже табака и любой другой никотинсодержащей продукции. Речь идет в том числе о кальянах, вейпах и электронных сигаретах. Сайты с подобными предложениями будут включаться в реестр запрещенной к распространению информации в Российской Федерации, и в течение суток с момента включения в реестр оператор связи будет обязан заблокировать доступ к этому сайту без решения суда», — сказал Леонов.

По словам парламентария, закон также обяжет владельцев сайтов и интернет-площадок проводить мониторинг на предмет появления на своих ресурсах информации об онлайн-продаже табака, чтобы предпринять меры по ее удалению.

«Такой механизм, безусловно, позволит сократить доступ граждан к табачной и никотинсодержащей продукции, в частности, вейпов, и оградит молодое поколение от этой вредной для здоровья продукции. Работа в этом направлении Госдумой будет продолжена», — заключил он.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2026 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2026 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше