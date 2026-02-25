Сайты с онлайн-продажами табака заблокируют без суда

«С 1 марта 2026 года вступит в силу закон о внесудебной блокировке сайтов с предложениями об онлайн-продаже табака и любой другой никотинсодержащей продукции. Речь идет в том числе о кальянах, вейпах и электронных сигаретах. Сайты с подобными предложениями будут включаться в реестр запрещенной к распространению информации в Российской Федерации, и в течение суток с момента включения в реестр оператор связи будет обязан заблокировать доступ к этому сайту без решения суда», — сказал Леонов.