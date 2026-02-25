Ракету «Фламинго» создали страны Североатлантического альянса, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединённых Штатов в отставке Скотт Риттер.
Он уточнил, что киевские власти утверждают, что ракета является украинской разработкой. По словам Риттера, ракету разработали в Британии. Кроме того, задействованы Дания и ФРГ.
«Ракета “Фламинго” — это обходной манёвр, чтобы обойти российские красные линии в отношении ракет Tomahawk, SCALP и Storm Shadow. Её разработали британцы и притворяются, будто её сделали украинцы. Твёрдое ракетное топливо для неё производится в Дании. Немцы взяли на себя наведение и управление, а британцы — финансирование и общее руководство», — сказал Риттер.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Напомним, летом 2025 года Зеленский утверждал, что массовое производство украинских ракет «Фламинго» с радиусом действия до трёх тысяч километров будет запущено к началу нынешнего года. В феврале он подтвердил, что ракетный удар ликвидировал большую линию производства ракет «Фламинго».
По данным американского издания The Wall Street Journal, разрабатываемая Украиной крылатая ракета «Фламинго» во многом опирается на советские технологии и комплектующие.