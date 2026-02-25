Риттер: страны НАТО притворяются, что ракету «Фламинго» сделала Украина

«Ракета “Фламинго” — это обходной манёвр, чтобы обойти российские красные линии в отношении ракет Tomahawk, SCALP и Storm Shadow. Её разработали британцы и притворяются, будто её сделали украинцы. Твёрдое ракетное топливо для неё производится в Дании. Немцы взяли на себя наведение и управление, а британцы — финансирование и общее руководство», — сказал Риттер.