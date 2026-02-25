Житель Владивостока купил за 2 млн участок земли ценой свыше 29 млн руб

Прокуроры уточняют, что участок относился к землям лесного фонда и вообще не мог быть приватизирован. Тем не менее в 2018 году мужчина, опираясь на незаконно оформленные права на объекты недвижимости, выкупил более 17 тыс. кв. метров по льготной цене за 2 млн рублей. Рыночную стоимость этой земли тогда оценивали более чем в 29 млн рублей. По подсчетам надзорного ведомства, ущерб для государства превысил 27 млн рублей.