Житель Владивостока купил за 2 млн участок земли ценой свыше 29 млн руб

Жителя Владивостока обвиняют в том, что он с поддельными документами вывел из лесного фонда и по льготной цене выкупил крупный участок земли в пригороде. Ущерб государству оценили более чем в 27 млн рублей. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.
Заместитель прокурора края Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение по делу 50-летнего мужчины. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По версии следствия, махинацию мужчина начал совершать еще в 2006 году. Тогда обвиняемый с помощью подложных документов оформил на себя право собственности на здания и строения на участке по улице Полетаева. Эти бумаги позже позволили ему заявить права и на саму землю.
Прокуроры уточняют, что участок относился к землям лесного фонда и вообще не мог быть приватизирован. Тем не менее в 2018 году мужчина, опираясь на незаконно оформленные права на объекты недвижимости, выкупил более 17 тыс. кв. метров по льготной цене за 2 млн рублей. Рыночную стоимость этой земли тогда оценивали более чем в 29 млн рублей. По подсчетам надзорного ведомства, ущерб для государства превысил 27 млн рублей.
Сейчас уголовное дело готовят к отправке в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. Прокуратура края подала гражданский иск к обвиняемому, требуя вернуть участок в федеральную собственность и освободить его от незаконно построенных на нем объектов.