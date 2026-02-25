Семьи на Камчатке смогут получать выплаты из регионального маткапитала

П. -КАМЧАТСКИЙ, 25 фев — РИА Новости. Семьям в Камчатском крае разрешили получать ежемесячные выплаты из средств регионального материнского капитала на детей до трех лет, сообщили в Законодательном Собрании Камчатского края.
«Семьи смогут направлять средства маткапитала на получение ежемесячных выплат в связи с рождением ребенка до достижения им трехлетнего возраста», — говорится в пресс-релизе краевого парламента.
Это решение депутаты приняли на 56-й сессии, внеся соответствующие изменения в закон «О краевом материнском (семейном) капитале».
Как пояснили в Заксобрании, теперь семьи с невысокими доходами смогут направлять средства маткапитала на ежемесячные выплаты в связи с рождением ребенка. Речь идет о первом, втором и последующих детях при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения в регионе. Сейчас это 66 666 рублей.
Сама ежемесячная выплата составит 32 333 рубля — ровно столько сегодня составляет прожиточный минимум для детей на Камчатке.
Как ранее сообщало Заксобрание, в декабре 2025 года в крае уже расширили право на получение регионального маткапитала — теперь его выплачивают и при рождении первого ребенка, причем всем женщинам независимо от возраста и семейного положения. Главные условия: российское гражданство и проживание на Камчатке не менее трех лет. Исключение сделали для граждан РФ, которые постоянно жили в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на момент их принятия в Россию.