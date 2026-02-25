Семьи на Камчатке смогут получать выплаты из регионального маткапитала

Как ранее сообщало Заксобрание, в декабре 2025 года в крае уже расширили право на получение регионального маткапитала — теперь его выплачивают и при рождении первого ребенка, причем всем женщинам независимо от возраста и семейного положения. Главные условия: российское гражданство и проживание на Камчатке не менее трех лет. Исключение сделали для граждан РФ, которые постоянно жили в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на момент их принятия в Россию.