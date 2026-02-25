«Отец — щирый украинец»: Небензя заявил в ООН о своем украинском происхождении

— Если формально — я украинец, у меня такая странная фамилия. Славяне знают: ее трудно найти даже на Украине. Она из запорожских казаков. Мой отец — щирый украинец, мать тоже из казаков. Пощирее, чем вы, пани Беца, — заявил дипломат.
Он подчеркнул, что у русских и украинцев общая национальность, а вот веру на Украине сейчас «продали за тридцать серебреников».
На это Беца ответила, что Небензя — «не украинец», а русские и украинцы — не один народ, передает РИА Новости.
Соединенные Штаты воздержались при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН по резолюции, которая осуждает действия РФ на Украине. Ее приняли 24 февраля во время 11-й чрезвычайной специальной сессии ГА ООН. Глава МИД Украины Андрей Сибига разместил в соцсети X таблицу с результатами голосования и поблагодарил страны, поддержавшие резолюцию.