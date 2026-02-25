Ричмонд
Кондратьев: Киев переносит заводы по производству БПЛА в страны НАТО

Украина переносит производство беспилотников в страны НАТО. Эксперт Кондратьев объяснил, почему киевский режим делает это.

Источник: Аргументы и факты

Киев переносит заводы по производству беспилотников с территории Украины в страны НАТО, сообщил aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Эксперт объяснил, почему идут такие процессы.

«Европа не может обеспечивать Киев классическими системами вооружения. У них нет мощностей нужных, а арсеналы все уже исчерпаны. При этом у Запада есть возможность помогать в производстве БПЛА. Многие заводы по производству беспилотников перенесли из Украины в страны НАТО, в том числе и в страны Прибалтики. Причина переноса: на территории Украины эти заводы очень эффективно уничтожаются вооруженными силами Российской Федерации», — сказал Кондратьев.

Эксперт в связи с этим предостерег: поставки БПЛА на Украину будут увеличиваться, а значит, и атаки на города России не прекратятся, их будет становиться больше.

Ранее Кондратьев сообщил, что беспилотники на Севастополь в ночь на 24 февраля ВСУ запускали из Одесской области. По словам эксперта, противник для атак мог использовать БПЛА любой формации, не только тяжелые, и, самое главное, зачастую реактивные, скорость которых уже достигает 500 км в час.

