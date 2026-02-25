Гороскоп для всех знаков зодиака на 25 февраля

Козероги с самого утра с головой уйдут в работу, и им будет затруднительно вынырнуть. Представители знака будут настолько сосредоточены, что никакая суета не сможет им помешать. Такую способность к концентрации следует использоваться, чтобы блестяще справиться с делами, в которых представители знака все от начала до конца решают самостоятельно. В свою очередь работа в команде завтра противопоказана — погруженные в свои мысли Козероги просто не услышат слова окружающих.