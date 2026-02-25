Сахар без сладкого: 7 скрытых причин, повышающих глюкозу в крови

Высокий уровень сахара в крови далеко не всегда связан с употреблением сладостей. Врач-эндокринолог сети клиник «Семейная» Эшкин Мурадов в беседе с Life.ru пояснил, что даже при полном отказе от сахара показатели глюкозы могут оставаться повышенными по целому ряду причин.