Словарь русского языка могут пополнить: какое современное слово хотят добавить

Слово «абьюзер» может пополнить словари русского языка, поскольку у него нет альтернативы. Об этом сообщила лингвист Наталия Козловская.
«К слову “абьюзер” я не могу подобрать аналога: у него сложное значение, не совпадающее с русским “насильник”. На мой взгляд, есть достаточные культурные, социальные и, собственно, лингвистические основания для включения этого слова в новый Словарь иностранных слов», — сказала эксперт для РИА Новости.
По словам эксперта, термин «абьюзер» присутствует в лексиконе россиян уже более десяти лет — примерно с 2013 года, при этом частота его употребления остается высокой.
В ноябре Государственный институт русского языка им. Пушкина определил самое популярное слово 2025 года. Тогда эксперты выбрали слово «Победа».
По версии портала «Грамота.ру», словом 2024 года стало «вайб». Следом за ним в рейтинге расположились «скуф» и «прилет».