Словарь русского языка могут пополнить: какое современное слово хотят добавить

«К слову “абьюзер” я не могу подобрать аналога: у него сложное значение, не совпадающее с русским “насильник”. На мой взгляд, есть достаточные культурные, социальные и, собственно, лингвистические основания для включения этого слова в новый Словарь иностранных слов», — сказала эксперт для РИА Новости.