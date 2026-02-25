Ричмонд
Врач рассказала, кому нельзя есть сыр с плесенью

РИА Новости: сыр с плесенью не рекомендуется употреблять детям и беременным.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Сыр с плесенью не рекомендуется употреблять детям, беременным женщинам, людям с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями ЖКТ, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Юлия Сластен.

«Сыр с плесенью не рекомендуется детям, беременным женщинам, людям с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями ЖКТ», — сказала Сластен.

Врач предупредила, что плесень в сыре может содержать токсины или провоцировать инфекции при нарушении защиты организма.