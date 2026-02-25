Суд взыскал с жителя Приморья 32,7 млн рублей за незаконную добычу краба

Установлено, что мужчина без разрешения принимал, хранил и перевозил продукцию из 2 293 особей краба разных видов. Ущерб от его действий оценён в указанную сумму. Ранее браконьер уже был привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ и оштрафован на 1,1 миллиона рублей.