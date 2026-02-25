Суд взыскал с жителя Приморья 32,7 млн рублей за незаконную добычу краба

Житель Приморья выплатит более 32,7 миллиона рублей за незаконную добычу краба. Такое решение принял Ленинский районный суд Владивостока по иску военного прокурора.
Установлено, что мужчина без разрешения принимал, хранил и перевозил продукцию из 2 293 особей краба разных видов. Ущерб от его действий оценён в указанную сумму. Ранее браконьер уже был привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ и оштрафован на 1,1 миллиона рублей.
Исполнение судебного решения контролирует военная прокуратура.
