В Бодайбо холодную воду подключили еще в шести домах за 24 февраля

В Бодайбо продолжают устранять последствия коммунальной аварии. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, за 24 февраля 2026 холодную воду дали в шесть домов — четыре многоквартирных на улицах Лыткинская и Разведчиков и два дома блокированной застройки на Сибирской и Строительной. В итоге вода вернулась к 136 жителям, 28 из которых дети.
— Всего с момента введения режима ЧС централизованное водоснабжение восстановили в 20 домах, где живут 270 человек, включая 60 детей, — говорится в сообщении мэрии.
Параллельно специалисты отогревают замерзшие сети. За сутки отогрели 40 метров канализации и шесть колодцев на улицах Разведчиков, Труда и в микрорайоне МК-135. По словам мэра Евгения Юмашева, этот этап работ уже на финишной прямой.
Чтобы проверить готовность школ к открытию, представители Роспотребнадзора взяли пробы воды в школе № 3 и коррекционной школе. Результаты анализов будут готовы после 27 февраля — тогда и решат, можно ли отправлять детей на учебу.
Материальную помощь получили все 1616 заявителей. Общая сумма выплат — 24,2 миллиона рублей. Мэр также обратился к сибирякам. По его словам, нужны руки — сантехники, слесари, сварщики, чтобы подключать воду в квартирах. За работу обещают по 10 тысяч рублей в день. Желающих просят обращаться в администрацию.
