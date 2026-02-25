В Бодайбо холодную воду подключили еще в шести домах за 24 февраля

В Бодайбо продолжают устранять последствия коммунальной аварии. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, за 24 февраля 2026 холодную воду дали в шесть домов — четыре многоквартирных на улицах Лыткинская и Разведчиков и два дома блокированной застройки на Сибирской и Строительной. В итоге вода вернулась к 136 жителям, 28 из которых дети.