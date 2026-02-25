Улицу Сурикова отремонтируют к 400-летию Красноярска

На 1,12 километрах, от моста у реки Кача до улицы Дубровинского, обновят пешеходную часть, уличную мебель, освещение с переносом линий под землю, отремонтируют дорожное полотно.
Специалисты уже разрабатывают техдокументацию, уточняют все вопросы по финансированию и видам работ.
Как подчеркнул Сергей Верещагин, учитывая опыт прошлых проектов, он поручил обратить особое внимание на: обеспечение пешеходной доступности и безопасности во время проведения работ, синхронизацию работ в связи с необходимостью археологических раскопок на Сурикова и замены сетей на Диктатуры, аккуратное обращению с деревьями и кустарниками, поэтапность работы — сначала благоустройство пройдет на одной стороне улицы, затем на второй.