Улицу Сурикова отремонтируют к 400-летию Красноярска

Как подчеркнул Сергей Верещагин, учитывая опыт прошлых проектов, он поручил обратить особое внимание на: обеспечение пешеходной доступности и безопасности во время проведения работ, синхронизацию работ в связи с необходимостью археологических раскопок на Сурикова и замены сетей на Диктатуры, аккуратное обращению с деревьями и кустарниками, поэтапность работы — сначала благоустройство пройдет на одной стороне улицы, затем на второй.