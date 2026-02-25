Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Улицу Сурикова отремонтируют к 400-летию Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Глава Красноярска Сергей Верещагин сообщил, что улицу Сурикова полностью отремонтируют к празднованию 400-летия города. Это станет продолжением благоустройства после ремонта улиц Кирова и Диктатуры Пролетариата.

Источник: НИА Красноярск

На 1,12 километрах, от моста у реки Кача до улицы Дубровинского, обновят пешеходную часть, уличную мебель, освещение с переносом линий под землю, отремонтируют дорожное полотно.

Специалисты уже разрабатывают техдокументацию, уточняют все вопросы по финансированию и видам работ.

Как подчеркнул Сергей Верещагин, учитывая опыт прошлых проектов, он поручил обратить особое внимание на: обеспечение пешеходной доступности и безопасности во время проведения работ, синхронизацию работ в связи с необходимостью археологических раскопок на Сурикова и замены сетей на Диктатуры, аккуратное обращению с деревьями и кустарниками, поэтапность работы — сначала благоустройство пройдет на одной стороне улицы, затем на второй.