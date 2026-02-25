Продукты, бытовая химия в Хабаровском крае дорожают, но электроника дешевеет

По данным Росстата, цены в Хабаровском крае в январе 2026 года выросли на 1,6% по сравнению с декабрем прошлого года. Сильнее всего подорожали услуги, а продукты питания и непродовольственные товары выросли в цене меньше. При этом годовая инфляция в регионе почти не изменилась и составила 5,2%, что ниже, чем в целом по стране (6,0%).
«В январе заметно подорожали туристические поездки за рубеж. Во многом это связано с ростом спроса в регионе на туры в страны Юго-Восточной Азии, где сейчас пик туристического сезона. Повысились и цены на услуги организаций культуры. Высокий спрос в период длительных новогодних каникул позволил кинотеатрам и театрам переносить в цены возросшие расходы на обслуживание оборудования, аренду и содержание помещений», — отметила главный экономист экономического отдела Отделения Банка России по Хабаровскому краю Галина Цветова.
Из продуктов заметнее всего подорожали свекла, капуста, морковь и лук. Это связано с увеличением расходов поставщиков и ретейлеров на хранение уже собранного урожая. При этом сахар, наоборот, продолжил дешеветь — уже второй месяц подряд. Причины в хорошем урожае сахарной свеклы в прошлом году и высоких запасах на рынке.
Подорожали моющие и чистящие средства. Производители и магазины столкнулись с ростом расходов на логистику, обслуживание оборудования и аренду помещений. В то же время смарт-часы, смартфоны и беспроводные наушники подешевели. Это связано с укреплением рубля и снижением спроса после новогодних праздников.
По прогнозу Банка России, в 2026 году инфляция в России снизится до 4,5−5,5%, а в 2027 году и в дальнейшем будет находиться на цели вблизи 4%.