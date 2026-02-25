Минздрав утвердил новый порядок назначения БАДов врачами в России

С 1 марта в России вступает в силу новый порядок назначения медицинскими работниками биологически активных добавок (БАД). Это следует из документа, который был изучен РИА Новости.
Согласно новому приказу Минздрава, медицинские специалисты могут выписывать БАДы, включенные в перечень и прошедшие регистрацию, при наличии соответствующих показаний.
Назначение БАДов может осуществлять лечащий врач или фельдшер (акушерка), имеющий соответствующие полномочия. В медицинской документации пациента должны быть зафиксированы название биологически активного вещества, продолжительность, метод и схема его применения, а также обоснование назначения.
Российские медицинские работники получили право выписывать зарегистрированные добавки по показаниям с сентября 2025 года. Этот порядок будет действовать до 1 марта 2031 года.
Татьяна Картавых