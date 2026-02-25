Ричмонд
Минздрав утвердил новый порядок назначения БАДов врачами в России

Все данные должны быть занесены в историю болезни, включая обоснования врача.

Источник: НДН.ИНФО

С 1 марта в России вступает в силу новый порядок назначения медицинскими работниками биологически активных добавок (БАД). Это следует из документа, который был изучен РИА Новости.

Согласно новому приказу Минздрава, медицинские специалисты могут выписывать БАДы, включенные в перечень и прошедшие регистрацию, при наличии соответствующих показаний.

Назначение БАДов может осуществлять лечащий врач или фельдшер (акушерка), имеющий соответствующие полномочия. В медицинской документации пациента должны быть зафиксированы название биологически активного вещества, продолжительность, метод и схема его применения, а также обоснование назначения.

Российские медицинские работники получили право выписывать зарегистрированные добавки по показаниям с сентября 2025 года. Этот порядок будет действовать до 1 марта 2031 года.

Татьяна Картавых