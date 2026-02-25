Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прячется на глубине 40 метров: эксперт рассказал о бункере Зеленского

Михайлов рассказал о бункере, в котором прячется Зеленский. Эксперт выразил уверенность: в бункерной системе главы киевского режима есть комнаты и для его ближайшего окружения.

Источник: Аргументы и факты

Военный эксперт Евгений Михайлов прокомментировал для aif.ru кадры из бункера Владимира Зеленского.

Ранее глава киевского режима записал почти 19-минутное обращение по случаю годовщины начала СВО. Среди прочего, на видео показали подземный бункер на улице Банковой в Киеве.

«Бункеры подобного типа могут располагаться относительно на небольшой глубине — 30−40 метров. Но, уверен, что для Зеленского и поглубже сделали. Тем более, что Советский Союз умел делать бункеры. Это явно не новодел украинский. Соответственно, бункер хорошо защищен», — сказал Михайлов.

Эксперт выразил уверенность, что в показанной бункерной системе есть комнаты и для ближайшего окружения главы киевского режима.

«Зеленский может провести там достаточно долго время при необходимости», — подытожил Михайлов.

Ранее Михайлов объяснил, чем являются полусферы, размещенные на входе в бункер Зеленского.