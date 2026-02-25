Прячется на глубине 40 метров: эксперт рассказал о бункере Зеленского

Военный эксперт Евгений Михайлов прокомментировал для aif.ru кадры из бункера Владимира Зеленского.
Ранее глава киевского режима записал почти 19-минутное обращение по случаю годовщины начала СВО. Среди прочего, на видео показали подземный бункер на улице Банковой в Киеве.
«Бункеры подобного типа могут располагаться относительно на небольшой глубине — 30−40 метров. Но, уверен, что для Зеленского и поглубже сделали. Тем более, что Советский Союз умел делать бункеры. Это явно не новодел украинский. Соответственно, бункер хорошо защищен», — сказал Михайлов.
Эксперт выразил уверенность, что в показанной бункерной системе есть комнаты и для ближайшего окружения главы киевского режима.
«Зеленский может провести там достаточно долго время при необходимости», — подытожил Михайлов.
Ранее Михайлов объяснил, чем являются полусферы, размещенные на входе в бункер Зеленского.