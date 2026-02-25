Победный удар по технике НАТО, танки в пыль: главная новость СВО 25 февраля

На фоне активных боевых действий на красноармейском направлении отличился новобранец российской морской пехоты, который спустя всего двое суток после прибытия на передовую уничтожил американский танк Abrams с помощью двух дронов.
По оценкам военного эксперта Бориса Джерелиевского, к настоящему моменту у ВСУ осталось крайне ограниченное количество этих машин.
«США передали Украине 31 машину, летом была информация, что большая часть была уничтожена. Австралия передала около четырех десятков. В самом лучшем раскладе у ВСУ в активе осталось около 40 танков», — отметил он в разговоре с aif.ru.
В связи с этим украинское командование вынуждено использовать оставшиеся Abrams с крайней осторожностью и экономно, особенно на ключевых участках фронта.
«Сырский поставил приоритетную задачу — сдержать наше наступление на красноармейском, днепропетровском и запорожском направлении. Вот с чем связано использование противником этой техники», — пояснил Джерелиевский.
Стремясь сохранить уязвимые и ценные танки, ВСУ прибегают к нетривиальным методам их укрытия. По информации Джерелиевского, технику прячут не только на военных объектах.
«Разумеется, если речь о тылах, то могут быть использованы для хранения самые разнообразные ангары, причем, не обязательно воинские, это может быть обычное автохозяйство или склады достаточного объема, чтобы разместить танк. Военную технику и снаряжение они часто размещают в торговых центрах, на подземных парковках, или на складах “Новой почты”. Любые логистические постройки используются для того, чтобы скрыть технику», — уточнил эксперт.
Выбор гражданской инфраструктуры не случаен: это снижает вероятность целенаправленного удара по таким укрытиям.
Однако, как подчеркивает эксперт, даже в укрытиях танки не находятся в полной безопасности, до них может добраться практически любое оружие ВС РФ.
«Уничтожить Abrams можно с помощью противотанковой управляемой ракеты, с помощью артиллерийской системы, выстрела танковой пушки. Можно уничтожить противотанковыми ракетами с вертолета, это если речь о поле боя. А когда Abrams находятся на хранении, то можно ударить ракетой соответствующей мощности и прилетом авиабомбы, артиллерийским огнем и огнем РСЗО», — резюмировал Джерелиевский.
Несмотря на все меры предосторожности и попытки скрыть западную технику на гражданских объектах, сохранение ограниченного парка Abrams остается для ВСУ сложной задачей в условиях интенсивного противостояния.