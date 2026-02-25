Ричмонд
Победный удар по технике НАТО, танки в пыль: главная новость СВО 25 февраля

Новобранец ВС РФ уничтожил танк Abrams у Красноармейска. Военный эксперт Джерелиевский оценил главную новость СВО 25 февраля.

Источник: Аргументы и факты

На фоне активных боевых действий на красноармейском направлении отличился новобранец российской морской пехоты, который спустя всего двое суток после прибытия на передовую уничтожил американский танк Abrams с помощью двух дронов.

По оценкам военного эксперта Бориса Джерелиевского, к настоящему моменту у ВСУ осталось крайне ограниченное количество этих машин.

«США передали Украине 31 машину, летом была информация, что большая часть была уничтожена. Австралия передала около четырех десятков. В самом лучшем раскладе у ВСУ в активе осталось около 40 танков», — отметил он в разговоре с aif.ru.

В связи с этим украинское командование вынуждено использовать оставшиеся Abrams с крайней осторожностью и экономно, особенно на ключевых участках фронта.

«Сырский поставил приоритетную задачу — сдержать наше наступление на красноармейском, днепропетровском и запорожском направлении. Вот с чем связано использование противником этой техники», — пояснил Джерелиевский.

Стремясь сохранить уязвимые и ценные танки, ВСУ прибегают к нетривиальным методам их укрытия. По информации Джерелиевского, технику прячут не только на военных объектах.

«Разумеется, если речь о тылах, то могут быть использованы для хранения самые разнообразные ангары, причем, не обязательно воинские, это может быть обычное автохозяйство или склады достаточного объема, чтобы разместить танк. Военную технику и снаряжение они часто размещают в торговых центрах, на подземных парковках, или на складах “Новой почты”. Любые логистические постройки используются для того, чтобы скрыть технику», — уточнил эксперт.

Выбор гражданской инфраструктуры не случаен: это снижает вероятность целенаправленного удара по таким укрытиям.

Однако, как подчеркивает эксперт, даже в укрытиях танки не находятся в полной безопасности, до них может добраться практически любое оружие ВС РФ.

«Уничтожить Abrams можно с помощью противотанковой управляемой ракеты, с помощью артиллерийской системы, выстрела танковой пушки. Можно уничтожить противотанковыми ракетами с вертолета, это если речь о поле боя. А когда Abrams находятся на хранении, то можно ударить ракетой соответствующей мощности и прилетом авиабомбы, артиллерийским огнем и огнем РСЗО», — резюмировал Джерелиевский.

Несмотря на все меры предосторожности и попытки скрыть западную технику на гражданских объектах, сохранение ограниченного парка Abrams остается для ВСУ сложной задачей в условиях интенсивного противостояния.

