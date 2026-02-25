Победный удар по технике НАТО, танки в пыль: главная новость СВО 25 февраля

«Разумеется, если речь о тылах, то могут быть использованы для хранения самые разнообразные ангары, причем, не обязательно воинские, это может быть обычное автохозяйство или склады достаточного объема, чтобы разместить танк. Военную технику и снаряжение они часто размещают в торговых центрах, на подземных парковках, или на складах “Новой почты”. Любые логистические постройки используются для того, чтобы скрыть технику», — уточнил эксперт.