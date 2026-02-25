Last.fm грозит штраф до 12 млн рублей за неудаление запрещенного контента

До этого KP.RU писал, что суд принял оштрафовать мессенджер Telegram на 10,8 млн рублей за неудаление запрещенного контента. Тогда же По словам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мессенджер начали замедлять из-за нарушений им законодательства РФ.