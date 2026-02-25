Last.fm грозит штраф до 12 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Музыкальный сервис Last.fm впервые после снятия блокировки в 2023 году дважды привлекли к административной ответственности. Как следует из документов, имеющихся у ТАСС, платформе грозит штраф до 12 млн рублей за неудаление запрещенной информации.
«Привлекаемое лицо: Last.fm Limited, ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ и ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ», — говорится в документах.
На сайте Таганского суда Москвы зарегистрированы два протокола в отношении сервиса Last.fm. По первому ему грозит штраф 4 млн рублей, по второму — 8 млн рублей. Даты рассмотрения дел пока не назначены.
До этого KP.RU писал, что суд принял оштрафовать мессенджер Telegram на 10,8 млн рублей за неудаление запрещенного контента. Тогда же По словам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мессенджер начали замедлять из-за нарушений им законодательства РФ.