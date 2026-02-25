Юрист Радько рассказал, когда за грязные номера могут лишить прав

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Автомобилист может быть временно лишен водительских прав, если будет доказано, что номера на автомобиле умышленно закрыты грязью или снегом. Об этом сообщил ТАСС юрист Сергей Радько.
«Просто грязные номера основанием для лишения водительских прав не являются. Но если будет доказано, что эти номера были умышленно закрыты грязью, или снегом, или чем-то еще, то предусматривается штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев», — сказал он.
Радько пояснил, что бывают, например, такие ситуации, что грузовик разворачивался задом, уперся пампером в сугроб, номер оказался в снегу, а водитель не заметил и поехал дальше, после чего в пути его тормозит сотрудник ГАИ и заявляет, что номера специально заляпаны снегом. «Ситуация абсолютно непонятна, потому что составят протокол по ч. 2 ст. 12.2 КоАП и водителю придется доказывать, что он не специально рукой заляпал снегом на номерном знаке, а это случайно произошло», — отметил эксперт.
В России установлено, что во время движения автомобиля государственные регистрационные знаки должны быть читаемыми. В противном случае водителю грозит штраф в размере 500 рублей, отметил Радько.