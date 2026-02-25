Юрист Радько рассказал, когда за грязные номера могут лишить прав

Радько пояснил, что бывают, например, такие ситуации, что грузовик разворачивался задом, уперся пампером в сугроб, номер оказался в снегу, а водитель не заметил и поехал дальше, после чего в пути его тормозит сотрудник ГАИ и заявляет, что номера специально заляпаны снегом. «Ситуация абсолютно непонятна, потому что составят протокол по ч. 2 ст. 12.2 КоАП и водителю придется доказывать, что он не специально рукой заляпал снегом на номерном знаке, а это случайно произошло», — отметил эксперт.