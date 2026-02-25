Большинство омских туристов ориентируются на безопасность и живут в отелях

При путешествиях по стране большинство омичей предпочитает проживать в местах своего отдыха с комфортом. Так 24% опрошенных рассказали, что останавливаются во время путешествия только в отелях. Чуть меньше — 17% — респондентов проживают в съемных благоустроенных квартирах, сдающихся местным населением посуточно. При этом, не смотря на важность стоимости проживания (этот факт отметили 42% участников опроса), омичи обращают внимание на чистоту и качество жилья (34%), питание (15%), отзывы и рейтинг, а также условия для путешественников с детьми (по 14% соответственно).