Большинство омских туристов ориентируются на безопасность и живут в отелях

Также одними из главных факторов выбора путешествий по Росси, омичи назвали стоимость проживания и красоту локаций.

Источник: Комсомольская правда

Бюджет, безопасность и привлекательность локации — эти главные факторы при выборе путешествий по России назвали омичи в ходе опроса, проведенного аналитиками портала «Авито».

Так 30% омских туристов при планировании путешествия в первую очередь ориентируются на безопасность потенциального места отдыха. Еще 29% опрошенных омских путешественников отметили, что при выборе маршрута главным фактором для них остается общий бюджет планируемого отпуска. Также омичам важна красота мест, куда они собираются отправится на отдых — этот фактор остается главным для 27% омских туристов.

При путешествиях по стране большинство омичей предпочитает проживать в местах своего отдыха с комфортом. Так 24% опрошенных рассказали, что останавливаются во время путешествия только в отелях. Чуть меньше — 17% — респондентов проживают в съемных благоустроенных квартирах, сдающихся местным населением посуточно. При этом, не смотря на важность стоимости проживания (этот факт отметили 42% участников опроса), омичи обращают внимание на чистоту и качество жилья (34%), питание (15%), отзывы и рейтинг, а также условия для путешественников с детьми (по 14% соответственно).

