Турецкий истребитель F-16 потерпел крушение после вылета с авиабазы, пилот погиб. Об этом в среду, 25 февраля, сообщило Министерство обороны Турции.
— В 0:56 (совпадает с московским временем) была потеряна радиосвязь и информация о местонахождении самолета F-16, который вылетел с 9-й главной авиабазы в Балыкесире. В результате поисково-спасательных работ было установлено, что истребитель потерпел крушение, были обнаружены его обломки, — написала пресс-служба ведомства в соцсети Х.
Уточняется, что пилот погиб.
В настоящее время комиссия по расследованию авиационных происшествий выясняет причины происшествия.
