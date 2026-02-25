В Омске у 12 человек выявили рак полости рта после экспресс-обследования

По результатам этих обследований около 40 человек были направлены на дополнительную консультацию к онкологам. К сожалению, у 12 из них был подтверждён тревожный диагноз. Среди выявленных проблем — злокачественные новообразования на языке, дне полости рта, губах, нёбе, дёснах и даже карцинома челюсти.