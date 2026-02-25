В Омске у 12 человек выявили рак полости рта после экспресс-обследования

Около шести тысяч жителей Омска прошли экспресс-проверку состояния полости рта с помощью современного метода — люминесцентной стоматоскопии. Эта быстрая и эффективная процедура помогает выявить различные патологии, включая онкологические заболевания, и активно применяется в нескольких государственных стоматологических поликлиниках города.
Как сообщил министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов, обследование доступно в Городской стоматологической поликлинике № 2, № 3, № 4 «Люксдент», а также в Стоматологической поликлинике и городской поликлинике № 10. Процедура занимает всего несколько минут и позволяет быстро выявить опасные заболевания на ранних стадиях.
По результатам этих обследований около 40 человек были направлены на дополнительную консультацию к онкологам. К сожалению, у 12 из них был подтверждён тревожный диагноз. Среди выявленных проблем — злокачественные новообразования на языке, дне полости рта, губах, нёбе, дёснах и даже карцинома челюсти.