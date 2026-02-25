Омским футболистам урезали финансирование на десятки миллионов рублей

В региональном Минпорта продолжается кампания по субсидированию «уставной деятельности» профильных организаций региона. В частности, в минувшую субботу, 21 февраля 2026 года, обнародованы итоги подобного отбора для АНО «Футбольный клуб “Иртыш” и АНО “Волейбольный клуб “Омичка”.
Первому из упомянутых спортивных объединений на 2026 год распределили порядка 10 миллионов рублей, следует из документации. Примечательно, что эта сумму многократно ниже определенной по итогам аналогичной процедуры годом ранее. В тот период речь шла примерно о 63,6 миллиона рублей, то есть выплата сократилась более чем вшестеро.
Автономному некоммерческому объединению, которое является юридическим лицом волейбольного клуба, в свою очередь, определили порядка 55 миллионов рублей. Стоит отметить, что в начале 2025 года структура не могла участвовать в отборе, так как официально основана в июле прошлого года.
Напомним, ранее стало известно, что Некоммерческое партнерство (НП) «Омский областной гандбольный клуб» (юрлицо гандбольной команды «Скиф») также положено примерно 10 миллионов рублей, тогда как годом ранее ему определили на уставную деятельность вчетверо большую сумму.