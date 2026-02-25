Меркурис: Зеленский, продолжая конфликт, лишает Украину независимости

«Медведев вчера предупредил Зеленского: “Смотри, это тебе ничем хорошим не кончится. Если ты попытаешься остаться и держаться в Киеве, то за тобой придут. Либо мы придём за тобой, как за Гитлером, либо твои же люди придут за тобой, как за Муссолини”. Так что Медведев говорит о том, что пока Зеленский находится у власти, независимость самой Украины находится под вопросом», — сказал Меркурис.