Слова заместителя председателя СБ РФ Дмитрия Медведева о Зеленском показывают, что Украина утратила свою независимость, заявил военный аналитик из Британии Александр Меркурис.
Он уточнил, что речь идёт о «трагической утрате» из-за Зеленского.
«Медведев вчера предупредил Зеленского: “Смотри, это тебе ничем хорошим не кончится. Если ты попытаешься остаться и держаться в Киеве, то за тобой придут. Либо мы придём за тобой, как за Гитлером, либо твои же люди придут за тобой, как за Муссолини”. Так что Медведев говорит о том, что пока Зеленский находится у власти, независимость самой Украины находится под вопросом», — сказал Меркурис.
Комментарий Меркуриса прозвучал в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса.
Меркурис отметил, что Зеленский не осознаёт, что его действия губительны для Украины.
«Это трагедия, что Зеленский не может этого понять, что чем дольше продолжается конфликт, тем больше ставится под сомнение независимость Украины», — заявил он.
Напомним, Медведев выразил мнение, что судьба Бенито Муссолини и Адольфа Гитлера является показательным примером для киевских властей.
По данным американского издания The Wall Street Journal, Зеленский приказал разработать план вооружённого конфликта на три года.