Трамп: США намерены установить доминирующее положение в Западном полушарии

Вашингтон собирается установить доминирующее положение в Западном полушарии и утсановить там безопасность. Об этом говорится в выдержках из ежегодного послания президента США Дональда Трампа «О положении страны», которые были распространены пресс-службой Белого дома.
«Мы восстанавливаем безопасность и доминирующее положение США в Западном полушарии, защищая наши национальные интересы и страну от насилия, наркотиков, терроризма и иностранного вмешательства», — отметил глава Белого дома.
При этом Трамп добавил, что многие годы большие территории региона, в том числе Мексики, контролировали жестокие наркокартели.
Ранее Трамп отметил, что Соединенные Штаты вместе с еще 22 странами начинают в Западном полушарии масштабную операцию по борьбе с наркотиками.
Кроме того, президент США подчеркнул, что США будут добиваться, чтобы их доминирование не ставилось под сомнение.