Трамп: США намерены установить доминирующее положение в Западном полушарии

Трамп поделился планами США на Западное полушарие.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон собирается установить доминирующее положение в Западном полушарии и утсановить там безопасность. Об этом говорится в выдержках из ежегодного послания президента США Дональда Трампа «О положении страны», которые были распространены пресс-службой Белого дома.

«Мы восстанавливаем безопасность и доминирующее положение США в Западном полушарии, защищая наши национальные интересы и страну от насилия, наркотиков, терроризма и иностранного вмешательства», — отметил глава Белого дома.

При этом Трамп добавил, что многие годы большие территории региона, в том числе Мексики, контролировали жестокие наркокартели.

Ранее Трамп отметил, что Соединенные Штаты вместе с еще 22 странами начинают в Западном полушарии масштабную операцию по борьбе с наркотиками.

Кроме того, президент США подчеркнул, что США будут добиваться, чтобы их доминирование не ставилось под сомнение.

